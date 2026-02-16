El Rocío se convertirá en capital internacional de la equitación con el III Symposium Masquecaballos

El Rocío acogerá los días 16, 17 y 18 de abril de 2026 el III Symposium Internacional Masquecaballos, una cita técnica y científica especializada en la psicología aplicada a la equitación y los deportes ecuestres. El evento se celebrará en el Hotel La Malvasía, reforzando el simbolismo y la proyección cultural del enclave.

A falta de dos meses para su celebración, el encuentro se consolida como un foro estratégico de transferencia de conocimiento en torno a la preparación integral del binomio jinete-caballo. El programa abordará cuestiones como la gestión emocional en competición, la toma de decisiones, la nutrición aplicada al alto rendimiento y la optimización del desempeño desde una perspectiva científica.

Entre los participantes confirmados figuran referentes internacionales como la amazona olímpica portuguesa Maria Caetano, la amazona olímpica dominicana Ivonne Losos de Muñiz, el jinete olímpico español Rafael Soto Andrade y la nutricionista estadounidense Kobe Borger Wilson, vinculada al ámbito olímpico.

El symposium incluirá conferencias técnicas, mesas redondas multidisciplinares y espacios de networking internacional, incorporando además una dimensión cultural vinculada al bicentenario de la muerte de Francisco de Goya. Con esta tercera edición, Masquecaballos refuerza su proyección internacional y sitúa a El Rocío y a la provincia de Huelva como referencia en el ámbito ecuestre y científico.