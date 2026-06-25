La Saca de las Yeguas vuelve mañana con su tradicional recorrido entre Doñana y Almonte

Mañana se celebrará una nueva edición de la Saca de las Yeguas, una tradición centenaria protagonizada por los ganaderos de Almonte y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño. Tras reagrupar los animales en las marismas de Doñana, los yegüerizos conducirán las distintas tropas hasta El Rocío y posteriormente a Almonte, donde permanecerán en el recinto ganadero para las tareas de revisión, marcaje, tratamientos veterinarios y compraventa.

Las primeras tropas llegarán a la aldea de El Rocío a partir de las 9.00 horas y, sobre las 11.00, protagonizarán uno de los momentos más esperados de la jornada con el rezo de la tradicional Salve ante la Virgen del Rocío.

Después continuarán su camino hacia la zona de sesteo de Olivarejos, donde descansarán durante las horas centrales del día antes de reanudar la marcha hacia Almonte. La salida desde este punto está prevista a las 19.30 horas y la entrada de las primeras tropas en el municipio almonteño se espera en torno a las 20.00 horas por el Camino de Los Llanos.

Con motivo del paso del ganado, se ha preparado un dispositivo especial de seguridad y regulación del tráfico en varios puntos del recorrido, especialmente en los cruces con las carreteras A-483, A-474 y las vías de acceso desde Villamanrique e Hinojos.