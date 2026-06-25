Punta Umbría inaugura su verano cultural con 44 actividades

La programación cultural de verano de Punta Umbría ha echado a andar este miércoles con la inauguración de la exposición de los trabajos realizados por el alumnado de los talleres municipales de cerámica y pintura, instalada en la sala del Teatro del Mar. Paralelamente, el Centro Cultural ha abierto al público la muestra colectiva de la Asociación Huelva Pinta, dando el pistoletazo de salida a una agenda que incluye un total de 44 actividades.

El Ayuntamiento ha diseñado una programación dirigida a todos los públicos que, durante los próximos meses, convertirá el municipio en un gran escenario para el arte, la literatura, la música y las artes escénicas.

La oferta contempla una intensa actividad expositiva con obras de artistas locales y de reconocido prestigio que se sucederán en las salas municipales a lo largo del verano. La literatura volverá a tener un papel destacado con presentaciones de libros, encuentros con autores y recitales poéticos en el Patio de las Letras, consolidado como uno de los espacios culturales de referencia de la temporada estival.

La música también será protagonista con conciertos, certámenes de bandas, actuaciones de la Escuela Municipal de Música y espectáculos solidarios, mientras que la programación escénica incluirá representaciones teatrales, danza, circo, espectáculos familiares y grandes producciones.

El calendario cultural se completa con la tradicional Feria del Libro y de Ocasión, que volverá a instalarse en la plaza Pérez Pastor, además de mercados temáticos, muestras de artesanía y pintura y distintas celebraciones populares que forman parte de la identidad de Punta Umbría.

La programación completa puede consultarse tanto en formato digital como en los ejemplares impresos disponibles en el Ayuntamiento, el edificio Galeón, el Centro Cultural y la Oficina de Turismo.