La Hermandad de Clarines suspende el cabildo previsto para decidir el cambio de la romería

La Hermandad de Nuestra Señora de los Clarines, patrona de Beas, ha suspendido el cabildo extraordinario que estaba convocado para este miércoles, 25 de junio, en el que los hermanos debían pronunciarse sobre una propuesta para modificar el desarrollo de la romería.

La iniciativa planteaba adelantar la salida de los romeros desde Beas al 13 de agosto por la tarde, con llegada al santuario de Clarines entre las diez y las once de la noche. De este modo, la jornada del 14 de agosto quedaría destinada a los actos y cultos en el recinto romero, mientras que la procesión de la Virgen seguiría celebrándose el 15 de agosto, como marca la tradición.

La suspensión del cabildo ha sido acordada por la Junta de Gobierno tras una reunión celebrada esta semana y siguiendo las recomendaciones de la Delegación de Hermandades de la Diócesis de Huelva.

En un comunicado firmado por el hermano mayor, Antonio José Rosillo Palacios, la Hermandad explica que la decisión pretende "preservar la concordia entre los hermanos, favorecer un clima de serenidad y evitar que la situación actual genere una mayor división o enfrentamiento".

La Junta señala que el objetivo del cabildo era conocer "con absoluta libertad y democracia" la voluntad de los hermanos sobre una cuestión que considera importante, tanto por la conservación de la imagen de la Virgen como por la necesidad de adaptarse a posibles alertas meteorológicas y mejorar la prevención de riesgos para las personas y el bienestar animal durante la romería.

No obstante, la corporación ha optado por aplazar el debate para buscar un mayor consenso y abordar la cuestión "con el máximo respeto, responsabilidad y espíritu fraterno".

Con esta decisión, la romería de la Virgen de los Clarines mantendrá, por el momento, su desarrollo tradicional, mientras la Hermandad deja abierta la posibilidad de retomar el debate en el futuro.

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