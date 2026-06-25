Isla Cristina reclama a la Junta mejoras y nuevos servicios para su centro de salud

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha trasladado a la Junta de Andalucía las principales necesidades del Centro de Salud del municipio durante una visita realizada a las instalaciones junto a la delegada territorial de Salud y Consumo en Huelva, Manuela Caro, y el equipo directivo del centro.

Durante el recorrido por las distintas dependencias, el alcalde, Jenaro Orta, expuso las demandas planteadas tanto por los profesionales sanitarios como por los usuarios, reivindicaciones que ya han sido aprobadas por el Pleno municipal y remitidas formalmente a la Delegación Territorial.

Entre las principales peticiones figura la ampliación de los espacios para adecuar el centro a las necesidades actuales y mejorar las condiciones de trabajo y de atención a los pacientes. Asimismo, el Ayuntamiento reclama la incorporación de nuevos servicios sanitarios que actualmente no existen en el municipio, como las especialidades de Radiología y Odontología.

Orta destacó que la visita ha permitido comprobar sobre el terreno el estado de las instalaciones y analizar posibles actuaciones de ampliación, insistiendo en la necesidad de contar con un centro de salud adaptado a las exigencias de una atención sanitaria pública moderna y de calidad.

El alcalde subrayó además la importancia de tener en cuenta las aportaciones de los profesionales que trabajan diariamente en el centro para avanzar hacia unas instalaciones que respondan a las necesidades asistenciales de Isla Cristina.