El AMPA La Espiga de Trigueros gana los II Premios Tántangan de prevención de adicciones

El alumnado del AMPA La Espiga de Trigueros se ha alzado con el primer premio de la segunda edición de los Premios Tántangan a las Buenas Prácticas en Prevención de Adicciones, organizados por la Diputación de Huelva, gracias al proyecto El desafío de ser tu mejor versión, desarrollado bajo el lema The Inspired Things. A través del deporte, la música y la amistad nos inspiramos hacia la salud.

La iniciativa ha sido reconocida con un premio de 2.000 euros por su capacidad para transmitir hábitos de vida saludables a través de una propuesta creativa que combina música, deporte y valores como el compañerismo, la empatía y el respeto.

El segundo premio, dotado con 1.000 euros, ha recaído en la Residencia Javier López de Valverde del Camino por el proyecto Actividad deportiva multidisciplinar para el fomento de vida saludable entre los jóvenes.

Durante la entrega de galardones, la diputada de Servicios Sociales y Drogodependencias, Carmen Díaz, felicitó a los más de 200 jóvenes participantes, así como a docentes y técnicos implicados en los 14 proyectos presentados. Díaz destacó que el trabajo del alumnado de Trigueros ha sobresalido por "la ilusión, la creatividad y la sensibilidad para transformar un mensaje tan importante en una canción capaz de inspirar a otras personas", además de promover el cuidado personal y los hábitos saludables.

Premios Tantangan

En el caso de la propuesta de Valverde del Camino, el jurado valoró la forma innovadora de abordar cuestiones como el uso responsable de las pantallas, la alimentación saludable, la actividad física y el bienestar emocional mediante un sistema de avatares que evolucionan en función de las decisiones que toman los jóvenes.

Además de los dos premios principales, el jurado concedió tres menciones especiales: al IES La Marisma por su entusiasmo, al IES San Sebastián por el trabajo en equipo y al IES Odiel de Gibraleón por la originalidad de su proyecto.

Como reconocimiento a su participación, el resto de grupos recibirá bautizos náuticos gracias a la colaboración del Servicio de Deportes de la Diputación, una iniciativa que beneficiará a colectivos y centros educativos de Villalba del Alcor, Moguer, Lepe, Gibraleón y Huelva.

Los Premios Tántangan, impulsados por el Servicio de Prevención Social de la Diputación, buscan fomentar iniciativas innovadoras para prevenir el consumo de sustancias, las adicciones a las pantallas y al juego, así como promover el bienestar emocional entre adolescentes y jóvenes.