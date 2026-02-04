Cortada la A-495 entre Rosal de la Frontera y Santa Bárbara de Casa por el aumento del caudal del Chanza

El Ayuntamiento de Rosal de la Frontera ha actualizado el aviso informativo a la población ante el riesgo elevado de desbordamiento de cauces, provocado por las intensas lluvias de las últimas horas y el notable aumento del caudal de varios barrancos y del Río Chanza. Como medida preventiva, la carretera A-495 permanece cerrada al tráfico en ambos sentidos entre Rosal de la Frontera y Santa Bárbara de Casa.

El alcalde, Antonio Carlos Vázquez, ha querido trasladar un mensaje de calma señalando que “no hay peligro para la población”, aunque ha confirmado que el Ayuntamiento ha procedido a cortar caminos y calles en puntos concretos “donde los coches podrían tener problemas”. Según ha explicado, la mayor preocupación se localiza “en el agua que baja por el Chanza desde Aroche y Cortegana a la altura de la carretera A-495”.

Por este motivo, la carretera A-495 permanece cerrada al tráfico en los tramos comprendidos entre Rosal de la Frontera y Santa Bárbara de Casa, en ambos sentidos de circulación, debido al riesgo de desbordamiento del Río Chanza como consecuencia del incremento de su caudal tras las últimas precipitaciones.

Las autoridades han adoptado esta medida de carácter preventivo para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, ante la proximidad del agua a la calzada y la inestabilidad detectada en la zona. Desde los servicios de emergencia y tráfico se recomienda evitar desplazamientos por este itinerario, utilizar rutas alternativas y respetar en todo momento las señales y barreras de corte instaladas.

El cierre de la A-495 se mantendrá hasta nueva evaluación de las condiciones de seguridad, por lo que se pide a la ciudadanía que se mantenga informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y Tráfico y actúe con la máxima prudencia.