Almonte suspende la Zona Azul durante toda la jornada por la borrasca Leonardo
El Ayuntamiento activa todos los servicios municipales y mantiene cerrados parques y polideportivos por precaución
El Ayuntamiento de Almonte ha decidido suspender durante todo el día la Zona Azul en el municipio como medida preventiva ante el aviso meteorológico en Andalucía por la borrasca Leonardo, con el objetivo de facilitar el estacionamiento y minimizar incidencias.
El Consistorio ha informado de que las cubas y camiones quitaaguas se encuentran preparados para actuar de inmediato ante posibles acumulaciones de agua. Asimismo, se mantienen activados todos los servicios municipales en Almonte, El Rocío y Matalascañas, en coordinación con la Policía Local de Almonte y el Servicio 112 Andalucía, que permanecerán en alerta durante toda la jornada.
Como medida adicional de seguridad, el Ayuntamiento ha recordado que parques y polideportivos permanecerán cerrados, apelando a la prudencia y colaboración ciudadana ante las condiciones meteorológicas adversas.