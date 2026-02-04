Almonte suspende la Zona Azul durante toda la jornada por la borrasca Leonardo

Elha decididoen el municipio como medida preventiva ante el aviso meteorológico en Andalucía por la, con el objetivo dey minimizar incidencias.

El Consistorio ha informado de que las cubas y camiones quitaaguas se encuentran preparados para actuar de inmediato ante posibles acumulaciones de agua. Asimismo, se mantienen activados todos los servicios municipales en Almonte, El Rocío y Matalascañas, en coordinación con la Policía Local de Almonte y el Servicio 112 Andalucía, que permanecerán en alerta durante toda la jornada.

Como medida adicional de seguridad, el Ayuntamiento ha recordado que parques y polideportivos permanecerán cerrados, apelando a la prudencia y colaboración ciudadana ante las condiciones meteorológicas adversas.