La Diputación informa de incidencias puntuales en carreteras provinciales por la borrasca Leonardo
Los desprendimientos han afectado a las vías HU-7100 y HU-8105, una de ellas ya resuelta, y se mantiene la vigilancia sobre la red viaria
La Diputación de Huelva ha informado de incidencias puntuales en dos carreteras de su red como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo por la provincia durante las últimas horas.
En concreto, se ha actuado en la HU-7100, a la altura del punto kilométrico 10, tras un aviso recibido a través del 112 por un desprendimiento, una incidencia que se encuentra en vías de solución, con seguimiento técnico sobre el terreno. Asimismo, se ha registrado otra incidencia en la HU-8105, que ya ha quedado completamente solucionada.
Desde la Diputación de Huelva se mantiene la vigilancia permanente sobre la red viaria provincial y se recomienda extremar la prudencia en la conducción, especialmente en zonas afectadas por las lluvias y el temporal.