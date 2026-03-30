La Romería de Piedras Albas abrirá este domingo el calendario romero de la provincia de Huelva

La provincia de Huelva dará inicio este domingo a su calendario romero con la celebración de la Romería de Nuestra Señora de Piedras Albas, una de las citas más emblemáticas del Andévalo que comparten los municipios de El Almendroy Villanueva de los Castillejos. La romería se desarrollará del 5 al 8 de abril en el entorno del Prado de Osma, donde cada año se congregan miles de romeros en torno a una devoción profundamente arraigada.

La presentación oficial ha tenido lugar en la Diputación de Huelva, con la participación de responsables institucionales y representantes de la hermandad organizadora. Durante el acto, se ha puesto en valor el carácter pionero de esta romería, considerada la primera del calendario provincial, así como su importancia como símbolo de identidad y unión entre ambos municipios.

El vicepresidente de la institución provincial ha destacado que esta celebración “es mucho más que una cita festiva”, subrayando su papel como expresión de historia compartida, tradición y arraigo. Asimismo, ha reconocido el trabajo de la hermandad y de los ayuntamientos implicados para mantener viva una romería que sigue creciendo año tras año.

Por su parte, la alcaldesa de El Almendro ha señalado que la romería arrancará el Domingo de Resurrección con la activación del Plan Romero, destacando la coordinación de los dispositivos de seguridad y emergencias. Además, ha invitado a toda la provincia a participar en una celebración marcada por el camino, los cantes, los bailes y los actos religiosos.

El alcalde de Villanueva de los Castillejos ha incidido en el esfuerzo conjunto para que ambos municipios estén preparados para recibir a los visitantes, recordando además que los actos previos ya han comenzado con el pregón en honor a la Virgen, que contó con una amplia participación.

Desde la Hermandad de Nuestra Señora de Piedras Albas, su Hermano Mayor ha agradecido el respaldo institucional y ha destacado el papel de las nuevas generaciones, especialmente a través de iniciativas como la escuela de cirochos y de tamborileros, fundamentales para preservar las tradiciones.

El martes será el día grande de la romería, con la tradicional toma de los pendones, uno de los momentos más esperados por los romeros. Durante estos días, el Prado de Osma volverá a convertirse en punto de encuentro de devoción, convivencia y cultura popular, reafirmando el carácter único de esta celebración en la provincia.