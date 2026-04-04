La romería de Piedras Albas abre el calendario festivo en la provincia desde este domingo

Los municipios de El Almendro y Villanueva de los Castillejos celebran desde este domingo, 5 de abril, y hasta el día 8, la tradicional romería en honor a Nuestra Señora de Piedras Albas, conocida popularmente como ‘Las Pascuas’, una de las citas más emblemáticas que marca el inicio del calendario romero en la provincia de Huelva tras la Semana Santa.

Organizada por la Hermandad de Nuestra Señora de Piedras Albas en colaboración con ambos ayuntamientos, esta romería destaca por su gran valor patrimonial y etnográfico, así como por la amplia participación de vecinos, devotos y visitantes.

El inicio de las fiestas tendrá lugar el Domingo de Resurrección, cuando a partir de las 8:00 horas el tamboril recorrerá las calles de ambos municipios anunciando el comienzo de la romería. A este tradicional arranque se sumarán los mayordomos, la junta de gobierno y los devotos, acompañados por el sonido del tamboril y las danzas de Los Cirochos, dando paso a una jornada cargada de ambiente festivo.

No obstante, el día más señalado será el martes 7 de abril. Desde primera hora, el toque de diana volverá a despertar a los romeros, que recorrerán las calles antes de dirigirse a la ermita. Ya por la tarde, a las 17:30 horas, se celebrará la eucaristía solemne en honor a la patrona, seguida del besamanos y la procesión de la Virgen por el Prado de Osma.

Uno de los momentos más destacados será la parada en El Calvario, donde tendrá lugar la tradicional Toma de Pendones y el nombramiento de los nuevos mayordomos. La jornada concluirá con el regreso de los romeros a ambos municipios en un ambiente festivo que recorrerá sus calles hasta la noche.

Con esta romería, la provincia vuelve a sumergirse en sus tradiciones más arraigadas, combinando devoción, cultura y convivencia en una celebración que cada año reúne a cientos de personas en torno a la Virgen de Piedras Albas.