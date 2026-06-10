La romería de Clarines afronta un posible cambio histórico: adelantar la salida de la Virgen al 13 de agosto

La Hermandad de Nuestra Señora de los Clarines celebrará el próximo 25 de junio un Cabildo General Extraordinario en el que sus hermanos deberán pronunciarse sobre una propuesta que podría suponer uno de los cambios más importantes en la historia reciente de la romería de Beas.

La convocatoria, fijada para las 21.00 horas en el Centro de Servicios Sociales de la localidad, analizará la posibilidad de adelantar la salida procesional de la patrona del tradicional 14 de agosto por la mañana al 13 de agosto por la tarde.

La decisión llega respaldada por dos informes técnicos que han sido puestos a disposición de los hermanos junto a la convocatoria. El primero, elaborado por el restaurador de la imagen de Nuestra Señora de los Clarines, aborda la conveniencia de modificar el horario desde el punto de vista de la conservación preventiva de la talla.

El segundo informe, realizado por especialistas de la Unión Pericial Española, analiza los riesgos para la salud de las personas y el bienestar de los animales derivados de las altas temperaturas que suelen registrarse durante el desarrollo de la romería.

La propuesta busca estudiar alternativas que permitan reducir la exposición al calor extremo tanto de los participantes como de los animales que forman parte de la celebración, además de favorecer la conservación de la imagen durante uno de los actos más multitudinarios del calendario festivo beasino.

La posibilidad de modificar una tradición tan arraigada ha despertado expectación entre los devotos y vecinos del municipio, ya que supondría un cambio significativo en una romería que cada año congrega a miles de personas.

Será el cabildo extraordinario el que determine finalmente si la salida de la Virgen de los Clarines mantiene su horario tradicional o da paso a una nueva etapa con la celebración de la procesión en la tarde del 13 de agosto.