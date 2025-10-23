El Rocío acoge por primera vez el Certamen HISPANO-ÁRABE 2025 con 40 ganaderías de toda España

La Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispano-árabe (UEGHá) y Finca El Ranchito Eventos han presentado el programa oficial del Certamen HISPANO-ÁRABE 2025, que se celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre por primera vez en la provincia de Huelva. La cita reunirá a 40 ganaderías españolas, con 80 ejemplares adultos y 100 jóvenes, consolidándose como un referente nacional e internacional de la raza.

El certamen combinará pruebas deportivas, exhibiciones, concursos morfológicos y la esperada Gala BIC de Doma Vaquera, uno de los momentos más destacados del calendario ecuestre andaluz. Según Antonio García de la Borbolla, de UEGHá, la cita permitirá mostrar la excelencia hípica tanto en el deporte como en la morfología, contribuyendo a la conservación y proyección internacional de la Pura Raza Hispano-árabe.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos Mazo, destacó la importancia de estas iniciativas para poner en valor la ganadería andaluza y la calidad genética de sus ejemplares, mientras que la representante del Ayuntamiento de Almonte, Ana Saavedra, señaló que el certamen “llega para quedarse en El Rocío, impulsando la experiencia turística y reforzando su atractivo cultural y deportivo”.

Por su parte, Francisco Marín, presidente de Finca El Ranchito Eventos, resaltó la apuesta de las instalaciones por consolidarse como referencia en distintas disciplinas hípicas y en la mejora de ejemplares para competición, ofreciendo un espacio de excelencia para grandes citas del sector.

Además, este certamen adquiere un valor especial al coincidir con el 25º aniversario de la UEGHá, convirtiéndose en una cita histórica para la Pura Raza Hispano-árabe y situando a El Rocío y a Huelva como referentes nacionales e internacionales en el calendario ecuestre.