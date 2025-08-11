Rociana del Condado ultima su Feria de Agosto con un cartel artesanal hecho a mano por el Taller Municipal de Patchwork

Rociana del Condado ya cuenta los días para el inicio de su Feria de Agosto, en honor a San Bartolomé, que se celebrará del 20 al 24 de agosto con una programación para todos los públicos y un recinto ferial renovado en saneamientos, accesibilidad y seguridad.

El acto de presentación, celebrado hoy, ha servido para descubrir un cartel muy especial, elaborado de forma artesanal por las 14 alumnas del Taller Municipal de Patchwork. Se trata de una obra con seis meses de trabajo en la que, aguja e hilo en mano, las autoras han plasmado símbolos y detalles ligados a la historia y la identidad rocianera. “Han cosido el alma de nuestro pueblo en cada puntada”, destacó el alcalde, Paco Pérez, quien subrayó que la feria es “un momento de unión, transmisión y alegría que refleja lo mejor de nosotros”.

El vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, calificó el cartel como “un proyecto innovador cargado de historia, tradición y mucho arte”, y la profesora del taller, Aranzazu Acin, detalló la técnica utilizada, con aplicación doble cara, acolchado libre y bordado de letras, estrellas y el cordón de San Bartolomé.

La programación arrancará el miércoles con el concierto de Los Chanclas y seguirá con actuaciones como la de Blanca Villa, ganadora de La Voz Senior, además de copla, orquestas, DJs y espectáculos infantiles. El domingo se dedicará especialmente a los más pequeños, con atracciones a precios reducidos y ludoteca diaria.

Una feria que, en palabras del alcalde, “honra nuestra tradición, recuerda a quienes nos faltan y celebra con quienes están, emocionándose con la ilusión de los niños y la seriedad de los mayores”.