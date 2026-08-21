Riotinto se vuelca con Berrocal tras el incendio de Niebla

Minas de Riotinto mostrará su lado más solidario con Berrocal durante la celebración del Riotinto Fest, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de agosto. El Ayuntamiento ha anunciado diferentes iniciativas destinadas a recaudar fondos para ayudar al municipio vecino, gravemente afectado por el incendio forestal de Niebla.

Durante las tres jornadas del festival se celebrará un bingo solidario, cuya recaudación se destinará íntegramente a Berrocal. A esta iniciativa se sumará la venta de pulseras solidarias temáticas por dos euros, que estarán a disposición de vecinos y visitantes que quieran colaborar con la causa.

Además, el Consistorio habilitará una Fila Cero para facilitar las aportaciones económicas. Estará disponible en el Ayuntamiento desde el lunes 24 de agosto hasta el viernes 4 de septiembre, en horario de Atención al Ciudadano, de 9:00 a 13:00 horas.

La Fila Cero también permanecerá habilitada durante el fin de semana del Riotinto Fest en las distintas actividades organizadas con motivo de las fiestas.

Con estas acciones, Minas de Riotinto pretende contribuir a paliar las consecuencias que el incendio de Niebla ha dejado en Berrocal, uno de los municipios más afectados por el fuego.

El Ayuntamiento ha destacado la importancia de la solidaridad entre los municipios de la Cuenca Minera después de una emergencia que ha afectado especialmente al territorio y a numerosas familias.

Bajo el lema ‘Riotinto abraza a Berrocal’, el Consistorio anima a vecinos y visitantes a participar en las iniciativas y colaborar con un municipio que continúa recuperándose de los efectos del incendio.

Toda ayuda cuenta y toda colaboración suma.