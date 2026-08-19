Los forestales exigen a la Junta un cambio urgente tras el incendio de Niebla

La Asociación Forestal Andaluza (AFA) ha reclamado al Gobierno andaluz un cambio de rumbo urgente en materia de incendios forestales tras la estabilización del incendio de Niebla, que, según la organización, se ha convertido en el mayor incendio de la historia de Andalucía.

Los profesionales forestales consideran que la magnitud de lo ocurrido en Huelva obliga a realizar una profunda autocrítica y a adoptar cambios tanto en la organización del dispositivo INFOCA como en las políticas de gestión y prevención forestal.

Para la AFA, “todo gran incendio es un fracaso” y, en el caso de Niebla, se trata de “un fracaso monumental”. Por ello, considera que no es momento de buscar excusas ni de realizar balances triunfalistas, sino de analizar las causas y actuar en consecuencia.

La asociación sostiene que la cuestión fundamental no es únicamente conocer cuántos medios se han movilizado durante la emergencia, sino determinar “qué se hizo previamente para evitarla”.

Críticas al INFOCA y a la prevención

La Asociación Forestal Andaluza señala que todo gran incendio comienza como una llama o un pequeño conato y que evitar su transformación en una gran emergencia requiere dos condiciones: un dispositivo de extinción suficientemente dotado y formado por profesionales preparados y conocedores del territorio, y unos espacios forestales correctamente gestionados que permitan combatir el fuego con seguridad.

Según la AFA, ninguna de estas dos condiciones se cumple actualmente en Andalucía.

Respecto al INFOCA, los profesionales aseguran que el dispositivo es “apenas una sombra de lo que fue hasta hace pocos años” y denuncian un deterioro provocado por sucesivos cambios que, a su juicio, han generado descontento laboral, pérdida de preparación y una progresiva desvinculación de los trabajadores con el medio rural.

La asociación considera especialmente preocupante esta pérdida de conocimiento y vinculación con el territorio, que califica de “letal” frente a los grandes incendios forestales.

En cuanto a la gestión forestal, la AFA denuncia que la inversión se encuentra en mínimos históricos y afirma que actualmente no alcanza el 30% de las previsiones recogidas en el Plan Forestal Andaluz.

También alerta sobre el abandono de las infraestructuras preventivas, asegurando que las áreas y líneas cortafuegos no cubren actualmente ni el 0,5% del territorio andaluz.

“Los incendios sólo pueden ir a peor”

La organización recuerda que Andalucía cuenta con alrededor de cuatro millones de hectáreas de superficie forestal, aproximadamente el 53% del territorio autonómico, y considera “inconcebible” esperar una mejora de los resultados en materia de incendios mientras esta superficie permanezca, a su juicio, insuficientemente gestionada.

La AFA advierte de que, si no se corrigen tanto el deterioro que atribuye al INFOCA como el abandono de la gestión forestal, los grandes incendios podrían aumentar en los próximos años, con consecuencias sociales, económicas y ambientales de gran alcance.

Por ello, los profesionales reclaman al Gobierno andaluz autocrítica y decisiones. La asociación recuerda que el incendio de Minas de Riotinto de 2004 provocó importantes cambios en el INFOCA y considera que la gravedad del incendio de Niebla exige ahora una respuesta similar.

“No es aceptable que normalicemos este tipo de catástrofes y que se pretenda pasar página sin más tras una tragedia en la que existen importantes responsabilidades políticas”, concluye la Asociación Forestal Andaluza.