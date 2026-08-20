Palos refuerza el control de plagas en sus calles

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha intensificado estos días los trabajos de control de plagas en los tres núcleos urbanos del municipio: Palos, La Rábida y Mazagón.

Las actuaciones se centran principalmente en la desinsectación de la red de alcantarillado, mediante tratamientos específicos destinados a prevenir y controlar la presencia de cucarachas y otros insectos, así como a reducir las condiciones que favorecen la proliferación de roedores.

Los trabajos están siendo desarrollados de forma planificada por los operarios municipales de Medio Ambiente y complementan las actuaciones que llevan a cabo durante todo el año empresas especializadas.

Desde el Consistorio se señala que el programa de control de plagas permanece activo durante todo el año, con actuaciones periódicas de vigilancia y tratamiento de la red de saneamiento.

El objetivo es mantener unas adecuadas condiciones de salubridad en los espacios públicos y anticiparse a posibles problemas derivados de la proliferación de insectos y roedores, especialmente durante los meses de mayores temperaturas.

Las actuaciones se realizan siguiendo criterios de protección y respeto al medio ambiente y forman parte de las labores habituales de mantenimiento y prevención desarrolladas por el Ayuntamiento en los distintos núcleos del municipio.