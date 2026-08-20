Las Fiestas de las Angustias 2026 ya tienen programación musical

Las Fiestas Patronales de las Angustias 2026 en Ayamonte ya tienen definida su programación musical, con tres actuaciones principales dirigidas a públicos diferentes y que tendrán como escenario el recinto de actuaciones a partir de las 00:00 horas.

La programación arrancará el sábado 5 de septiembre con la actuación de AngeliYo el Blanco, mientras que el domingo 6 será el turno de Antonio José, una de las principales citas musicales de estas fiestas.

El lunes 7 de septiembre cerrará el programa de actuaciones principales el espectáculo ‘Mujeres por Sevillanas’, que reunirá sobre el escenario a María de la Colina, Las Carlotas y Las Soles.

La jornada del domingo 6 de septiembre, coincidiendo con el Día del Mayor, contará además con una propuesta especialmente dedicada a los mayores. Tras la celebración de la Gran Paella, la Caseta Municipal acogerá la actuación musical de ‘El Chicha’.

Orquestas todas las noches

La música estará también presente durante todas las jornadas festivas en la Caseta Municipal. Desde las 23:00 horas, diferentes orquestas amenizarán las noches para completar una programación pensada para disfrutar de las fiestas hasta la madrugada.

Con esta propuesta, las Fiestas Patronales de las Angustias combinan actuaciones de artistas de distintos estilos con música en directo y orquestas, ofreciendo alternativas para todas las edades durante las celebraciones.