Reunión en la Subdelegación del Gobierno para abordar la peligrosidad de las carreteras de Berrocal

El alcalde de Berrocal ha mantenido una reunión en la Subdelegación del Gobierno en Huelva para analizar la peligrosidad de las carreteras que conectan el municipio, especialmente las HU-4103 (Berrocal–La Palma del Condado)y HU-5104 (Berrocal–Zalamea la Real), donde se ha registrado un preocupante número de accidentes.

En el encuentro han participado la subdelegada del Gobierno, María José Rico; la jefa provincial de la DGT, Cristina Gago; y el capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Antonio Rodríguez Caparrós. Durante la reunión se confirmó que los datos oficiales coinciden con la percepción vecinal: existe un alto índice de siniestralidad en ambas vías.

Las administraciones presentes mostraron un firme compromiso de actuación, que incluirá un aumento de la vigilanciay un análisis técnico de la situación para aplicar medidas que mejoren la seguridad vial.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la implicación de la Subdelegación y la DGT, al tiempo que se ha hecho un llamamiento a la prudencia y al respeto de las normas de circulación por parte de los conductores que transitan por estas carreteras.