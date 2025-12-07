Noche del 7 de diciembre: la Quema de las Gamonitas revive la tradición navideña en el Condado de Huelva

Cuando en muchas provincias la Navidad arranca con luces, mercadillos y celebraciones comerciales, en algunas localidades del Condado onubense la llegada de las fiestas se vive de una forma distinta: con hogueras en honor a la tradición. La noche del 7 de diciembre —víspera del día de la Inmaculada Concepción— se celebra la Quema de las Gamonitas, una fiesta popular en pueblos como Rociana del Condado o Bollullos Par del Condado, que simboliza el inicio del ciclo navideño. Wikipedia

La gamonita —una planta silvestre característica de la zona— junto con restos de poda y ramas de olivo o árbol, se amontona para prender una hoguera comunitaria. Lo que podría parecer una tradición menor adquiere en realidad un fuerte valor simbólico: es encuentro vecinal, memoria colectiva, vínculo con la tierra, testigo de generaciones que han vivido con el pulso del campo.

Un reportaje dedicado a esta celebración puede explorar su origen, sus transformaciones, su significado actual: ¿Se mantiene intacta la tradición? ¿Cómo la viven las nuevas generaciones? ¿Qué representa la quema colectiva en pueblos en los que la despoblación rural y la modernidad ganan terreno? También puede combinar testimonios —abuelos, jóvenes, vecinos— y reflexiones sobre la identidad rural, la nostalgia, el arraigo.

La Quema de las Gamonitas es más que fuego y ritos antiguos: es símbolo de comunidad, memoria viva, esperanza de continuidad. Y merece ser contada.