Diputación de Huelva refuerza la competitividad ganadera con la entrega de nuevos reproductores de cerdo ibérico

La Diputación de Huelva iniciará el 8 de diciembre una nueva fase de entrega de reproductores porcinos de raza ibérica, seleccionados por su pureza genética y morfológica, con el objetivo de fortalecer la competitividad de las explotaciones ganaderas de la provincia. La actuación forma parte del programa que la institución desarrolla desde hace más de tres décadas para mejorar la cabaña ganadera onubense.

En total, a lo largo de 2025 se distribuirán 234 ejemplares entre las 76 solicitudes registradas por ganaderos de la provincia. Solo en diciembre, la diputada de Agricultura y Ganadería, Patricia Millán, entregará 142 reproductoresprocedentes de la paridera de marzo, destinados principalmente a explotaciones de la Sierra y el Andévalo. Los animales, con siete meses de edad, están inscritos en el Registro Definitivo del Libro Genealógico de la raza ibérica y mantienen su trazabilidad mediante crotales identificativos.

La Diputación mantiene una intensa labor investigadora en torno a la preservación de variedades en peligro de extinción y a la mejora genética del cerdo ibérico, un trabajo que exige recursos especializados y seguimiento técnico continuo. Entre los proyectos actuales figuran la recuperación de la variedad Manchado de Jabugo mediante retrocruzamiento, la fijación de caracteres del cruce Villalón × Torbiscal, la creación de la línea Retinto del Andévalo, estudios sobre calidad cárnica y análisis isotópicos, así como el mantenimiento de variedades como Manchado de Jabugo, Negro Lampiño y Torbiscal.

Desde 2017, el Libro Genealógico solo admite reproductores cuyos progenitores estén inscritos en el registro definitivo, una exigencia marcada por AECERIBER que garantiza la incorporación de los animales a la norma de calidad del cerdo ibérico. Todos los ejemplares entregados han superado la evaluación técnica del Servicio de Agricultura y Ganadería, cumpliendo los estándares de pureza genética, morfología óptima y capacidad reproductiva.

Con esta actuación, la Diputación de Huelva reafirma su compromiso con el impulso, la mejora y la sostenibilidad del sector ganadero, destacando la colaboración con universidades y entidades especializadas que permiten trasladar al campo los avances logrados en investigación e innovación.