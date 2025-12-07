Monasterio de Santa María de la Rábida: 7 de diciembre — 611 años desde su Carta Fundacional (1412)

El 7 de diciembre de 1412, mediante la bula papal “Etsi cunctorum”, se concedió licencia a fray Juan Rodríguez y a otros doce frailes para vivir en comunidad, documento considerado la Carta Fundacional del Monasterio de Santa María de la Rábida, en Palos de la Frontera

Desde entonces, la Rábida ha sido un faro de espiritualidad, cultura y historia. Su relevancia se multiplicó siglos después, cuando en sus muros se gestaron los preparativos del viaje de descubrimiento que cambiaría al mundo: la expedición que en 1492 llevó a Cristóbal Colón hacia América.

Hoy, 611 años después de su fundación oficial, el monasterio sigue en pie: monumento, memoria viviente, destino de peregrinaciones, visitas culturales y símbolo de identidad. Puede ser protagonista de un reportaje que recorra su historia, su arquitectura, su papel en la Edad Media; que cuente cómo ha influido en la provincia y en su proyección universal; y que revise su conservación, su legado patrimonial y su vigencia en el siglo XXI.

Un reportaje sobre la Rábida no es solo historia antigua: es también reflexión sobre memoria, patrimonio, identidad colectiva, turismo cultural y la provincia de Huelva como cruce de caminos entre pasado y modernidad.