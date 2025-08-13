Raule inaugura las Fiestas de la Virgen de los Milagros en Palos de la Frontera sustituyendo a Camela

Palos de la Frontera se prepara para dar inicio a sus Fiestas de la Virgen de los Milagros este jueves 14 de agosto con un gran concierto gratuito de Raule en la Plaza de Toros del Descubrimiento a las doce de la noche.

El artista, conocido por su energía y conexión con el público, sustituye a Camela, cuyo concierto tuvo que ser cancelado debido a una faringitis aguda de uno de sus componentes, Dioni. Los asistentes podrán disfrutar de una velada llena de música flamenca, tradición y diversión, dando el pistoletazo de salida a unas fiestas patronales muy esperadas por vecinos y visitantes.

El evento promete ser una cita inolvidable, combinando el ritmo y la emoción de la música con la esencia de la celebración local, marcando el inicio de varios días de actividades culturales, religiosas y de ocio en Palos de la Frontera.