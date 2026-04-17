Raquel Quintero Toscano, proclamada Reina de las fiestas patronales de San Juan del Puerto 2026

San Juan del Puerto ya tiene reina para sus fiestas patronales de 2026. Raquel Quintero Toscano ha sido proclamada como la LIV Reina de las celebraciones en honor a San Juan Bautista tras el acto celebrado en el Teatro Municipal Juan Alonso de Guzmán, donde también se presentó a la Corte de Honor, la más numerosa hasta la fecha.

La elección tuvo lugar en una gala presidida por la alcaldesa Rocío Cárdenas, junto a los concejales José Manuel Raposo y Horacio Valverde, en una cita que marca la cuenta atrás para unas fiestas que arrancarán oficialmente el próximo 17 de junio con el tradicional acto de coronación y pregón.

Un total de 24 jóvenes forman parte de la Corte de Honor, aunque solo siete candidatas optaban al título de reina. Finalmente, el nombre de Raquel Quintero Toscano fue el elegido, convirtiéndose así en la máxima representante de las fiestas sanjuanistas durante el próximo año.

Junto a la reina, la Corte de Honor estará integrada por Marta Ávila Martín, Victoria Beznosinski Expósito, Rocío Blanco Márquez, Pilar Bueno Aquino, María Bueno Suárez, Manuela Cartes Márquez, Aroa Cerrejón Naranjo, Lucía Cruzado Rebollo, Marta Cuadrado Vallejo, Lucía Díaz Márquez, Cinta García Mora, Celia Garrido Díaz, Tania Garrido Moreno, Carmen González Benito, Alba José Bueno, Lucía Minchón Tirado, Nerea Muñoz Álvarez, Natalia Pérez Carrillo, Silvia Ramírez Saavedra, Rocío Salas Vela, Érika Salomón Romero, Marisol Tayllafert Minchón y Lidia Vidal Cruzán.

El acto también sirvió para recordar que el pregón correrá a cargo del presidente de la Hermandad de San Juan Bautista, Juan Pérez Vela, en unas fiestas reconocidas dentro y fuera de la provincia por sus tradicionales capeas y el ambiente del recinto ferial.

La alcaldesa felicitó a todas las participantes y destacó el papel de la nueva reina, cuyo nombramiento se hará efectivo en la noche del 17 de junio, fecha señalada en el calendario festivo de la localidad, que ya espera con entusiasmo sus días grandes.