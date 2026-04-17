La Diputación instala nueva señalización turística en la Sierra para reforzar su atractivo

La Diputación de Huelva ha puesto en marcha una actuación para mejorar la señalización turística en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con la instalación de cerca de cuarenta nuevos elementos en carreteras provinciales de la comarca.

La iniciativa, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), cuenta con una inversión de 50.000 euros y tiene como objetivo facilitar el acceso a los principales recursos patrimoniales y naturales de los municipios serranos.

Las nuevas señales se han distribuido en vías que conectan localidades como Alájar, Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Cortegana, Fuenteheridos, Galaroza o Zufre, entre otras, con especial incidencia en la carretera HU-8105, uno de los ejes principales de comunicación de la zona.

El proyecto incluye carteles de preseñalización de conjuntos históricos reconocidos dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, así como señalización de acceso al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Desde la institución provincial destacan que esta actuación busca mejorar la experiencia del visitante, reforzar la visibilidad del patrimonio cultural y natural de la comarca y contribuir al desarrollo turístico sostenible del territorio.

Además, el plan persigue incrementar la competitividad de la Sierra como destino, diversificar la oferta turística y favorecer la generación de actividad económica en el entorno rural, impulsando también la desestacionalización del turismo en la provincia.