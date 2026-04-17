Unas 200 familias del CEIP Tierno Galván se movilizan en Corrales para reclamar más recursos educativos

Alrededor de 200 familias, junto al equipo docente y directivo del CEIP Tierno Galván de Corrales, se han concentrado este viernes para exigir refuerzos en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), en una movilización convocada por la AMPA ‘A orillas del río’.

Durante la protesta, la comunidad educativa ha denunciado una situación que califican de “crítica”, marcada por la falta de recursos humanos suficientes para atender la elevada demanda existente en el centro. En este sentido, han señalado la insuficiencia de profesionales especializados como docentes de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Personal Técnico de Integración Social (PTIS).

Según han expuesto, esta carencia obliga a priorizar los casos más urgentes, dejando sin atención adecuada a otros alumnos, lo que repercute en el conjunto del aula. “No hablamos de casos aislados, sino de una realidad que afecta a todo el centro”, han trasladado durante la lectura de un manifiesto.

A esta situación se suma el retraso en las evaluaciones psicopedagógicas, con alumnos que, según las familias, llevan más de un año y medio esperando ser valorados, lo que impide activar los recursos necesarios y agrava la sobrecarga en las aulas.

Mientras tanto, los tutores asumen una atención cada vez más compleja, trabajando con alumnado con perfiles diversos como trastornos del espectro autista, TDAH, dislexia o altas capacidades, en muchos casos sin el respaldo suficiente.

La AMPA ha mantenido en los últimos meses reuniones con la dirección del centro y con la Delegación de Desarrollo Educativo, logrando algunos avances como la visita de la inspección educativa y la actualización del censo de alumnado con necesidades específicas. Sin embargo, consideran que las medidas adoptadas son insuficientes.

Las familias reclaman una dotación estable de profesionales que permita garantizar una atención adecuada y una educación equitativa para todo el alumnado. Además, han anunciado que esta movilización no será la última y que continuarán con nuevas acciones en las próximas semanas para exigir soluciones.