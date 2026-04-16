La Junta adjudica las obras del nuevo centro de salud de La Zarza-Perrunal por 120.000 euros

La Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación de las obras de adecuación del nuevo centro de salud de La Zarza-Perrunal, una actuación que permitirá dotar a la localidad de unas instalaciones sanitarias renovadas y adaptadas a las necesidades actuales.

El proyecto, con un presupuesto de 120.022,34 euros y un plazo de ejecución de dos meses, consistirá en la reforma integral de un inmueble municipal cedido para su uso como centro sanitario, dentro del ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

La nueva infraestructura contará con una superficie de 165 metros cuadrados en planta baja y dispondrá de tres consultas asistenciales —de Medicina de Familia, Enfermería y una polivalente—, además de sala de emergencias, almacén, áreas de servicio y baños adaptados.

Con esta intervención se pretende mejorar tanto la atención a los vecinos como las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, sustituyendo unas instalaciones actuales que presentan deficiencias y falta de adaptación a los estándares de la atención primaria.

El nuevo centro también ofrecerá una mayor accesibilidad, especialmente para la entrada y salida de ambulancias, lo que facilitará la respuesta ante situaciones de urgencia.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa ASIME SA, que ya ha iniciado los preparativos para el comienzo de los trabajos.