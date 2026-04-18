Alerta por la posible presencia de la avispilla del castaño en la sierra onubense

La Plataforma Onubense de Defensa del Castañar ha alertado de la detección de posibles focos de la avispilla del castaño en la sierra, un insecto considerado altamente dañino para este cultivo y que podría tener importantes consecuencias tanto económicas como medioambientales.

Según advierten, esta plaga es capaz de provocar pérdidas de hasta el 80% de la producción e incluso causar la muerte de los árboles afectados. Con la llegada de la brotación primaveral, ya comienzan a ser visibles los primeros indicios de su presencia, lo que hace fundamental actuar con rapidez.

Desde la plataforma se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana, especialmente de agricultores, propietarios de fincas y vecinos, a quienes se pide que revisen sus castaños en estos días y estén atentos a posibles síntomas como la aparición de agallas en brotes y hojas.

Asimismo, recomiendan no manipular ni trasladar material vegetal para evitar la propagación del insecto y comunicar cualquier sospecha a los ayuntamientos o a las autoridades competentes.

De forma paralela, ya se trabaja de manera coordinada con el Parque Natural para tratar de frenar la expansión de esta plaga que amenaza uno de los recursos naturales y económicos más importantes de la sierra onubense.

La Plataforma ha hecho un llamamiento a la máxima difusión de la guía informativa con el objetivo de contener el avance de la avispilla y proteger el futuro del castañar.