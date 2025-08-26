El Rally Fotográfico ‘La Rábida 2025’, abierto a profesionales y aficionados, repartirá 15.000 euros en premios

Hasta 15.000 euros en premios se repartirán los ganadores del I Rally fotográfico ‘La Rábida 2025’, convocado por la Diputación de Huelva con el objetivo de potenciar la sensibilidad actual por el cuidado y la conservación del patrimonio histórico-artístico y el medio natural del entorno de La Rábida. Más de 90 personas ya se han inscrito en el certamen, que está abierto a todas las personas fotógrafas, tanto profesionales como aficionadas, tal y como ha explicado el diputado de la Unidad de Gestión de La Rábida, Juan Daniel Romero.

El concurso valorará aquellas fotografías que reflejen el atractivo turístico, histórico y/o natural de los lugares colombinos desde el punto de vista añadido de sus valores estéticos, a través de la mirada fotográfica. Los participantes podrán presentar hasta cinco fotografías, que se deberán realizar entre el 1 el 31 de octubre, tomadas con cualquier técnica fotográfica, siempre y cuando quede reflejado en sus metadatos la fecha y hora de la captura.

Romero ha animado a todas las personas interesadas a participar en este rally, “que viene a enriquecer el amplio y variado programa de actividades que la Unidad de la Rábida desarrolla a lo largo de todo el año, y que, como el concurso de pintura rápida que se celebró esta primavera, contribuye a aumentar el patrimonio artístico de estos espacios de la Diputación”.

Las fotografías pueden ser en blanco y negro o en color con los retoques de los parámetros básicos, y no está permitido fotografías con retoque excesivo ni creadas con cualquier tipo de inteligencia artificial. Las imágenes se enviarán a la dirección de correos; fotografiaslarabida@diphuelva.org en formato jpg de alta resolución (300 ppp), siendo sus dimensiones con el lado mayor de entre 3000 y 4000 pixeles y de 5 MB máximos.

En cuanto a los premios, la Diputación de Huelva repartirá un total de 15.000 euros repartidos de la siguiente forma: dos primeros premios de 3.000 euros cada uno, cuatro segundos premios de 1.500 euros y tres terceros premios de 1.000 euros.

Los primeros premios recibirán el nombre de ‘Premio Diputación de Huelva’, mientras que los cuatro segundos se otorgarán a las fotografías que mejor representen el Monasterio de la Rábida y su entorno, el Muelle de las Carabelas, y el Parque Botánico José Celestino Mutis. También habrá otro segundo premio de 1.500 euros, acumulable a cualquiera de los otros, para la mejor imagen de un participante nacido en la provincia de Huelva.

Las personas que quieran participar tienen hasta el próximo 10 de septiembre para realizar la inscripción a través del siguiente enlace: https://acortar.link/YoqXuJ. El resultado del concurso y la entrega de premios se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre.