Hecho en Huelva reivindica el carácter estratégico de la agroalimentación provincial

El encuentro Hecho en Huelva, organizado por la Fundación Caja Rural del Sur y la Diputación de Huelva en el Foro Iberoamericano de La Rábida, ha vuelto a situar a la agroalimentación como uno de los pilares económicos y sociales de la provincia. Representantes institucionales y del sector coincidieron en destacar la importancia del origen, la proyección internacional y la necesidad de afrontar desafíos clave para seguir siendo referentes en los mercados.

El presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, subrayó que la agroalimentación “es un sector estratégico para la economía de Huelva” y reivindicó “el valor del origen”, fruto “del esfuerzo diario de hombres y mujeres que trabajan para ofrecer lo mejor”. García-Palacios señaló, además, que el sector encara retos internos, ligados a la inversión y la promoción, y externos, entre los que destacó la necesidad de infraestructuras hídricas y medidas que frenen la competencia desleal.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, insistió en la importancia de la cooperación institucional para impulsar la provincia. “Lo hecho en Huelva está muy bien hecho”, afirmó, poniendo el acento en el papel determinante del campo y el mar onubense. Toscano defendió que la unión entre administraciones y sector productivo es clave para fortalecer la imagen y expansión de los productos onubenses en mercados nacionales e internacionales.

Desde la Junta de Andalucía, el secretario general de Agricultura, Pesca y Agua, Manuel Gómez Galera, destacó la apuesta de la administración autonómica por un sector “dinámico y estratégico”, y abogó por encuentros como este para reforzar el liderazgo y la calidad agroalimentaria. Subrayó la importancia de avanzar en cuestiones como la gestión del agua, el relevo generacional y la competitividad.

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, recordó que miles de familias en la provincia dependen del campo, la ganadería o la pesca, y sostuvo que Huelva “sigue siendo la despensa de Europa”, gracias a productos variados y de alta calidad.

El evento incluyó una mesa de diálogo en la que se analizaron los retos y oportunidades del sector, su impacto económico, su papel en la sostenibilidad y su capacidad para generar sinergias con actividades complementarias como el turismo gastronómico. También se presentó el Anuario de la Agroalimentación de la Provincia de Huelva 2024, una herramienta que recopila datos de producción, indicadores de mercado y tendencias estratégicas.

La jornada concluyó con una degustación de productos 100 % onubenses y con la mirada puesta en la próxima edición del encuentro, prevista para 2026.