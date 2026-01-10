La Rábida supera las 200.000 visitas y consolida su papel como gran foco cultural de la provincia en 2025

El enclave de La Rábida se ha consolidado durante 2025 como uno de los principales referentes culturales y patrimoniales de la provincia tras registrar más de 200.000 visitas y acoger un total de 121 eventos a lo largo del año. Así lo valora la Diputación Provincial de Huelva, que destaca la elevada respuesta del público y una programación sostenida en los distintos espacios que integran el conjunto rabideño.

El Muelle de las Carabelas volvió a liderar la afluencia de público, con 200.015 visitantes, reafirmándose como uno de los grandes atractivos históricos de la provincia. A ello se suma el Parque Botánico Celestino Mutis, que contabilizó 55.256 visitas, y el Foro Iberoamericano, que reunió a unas 26.000 personas entre conciertos y eventos culturales, reforzando su papel como escenario de referencia.

Entre los hitos del año destaca la conmemoración del 12 de Octubre, que congregó a cerca de 16.000 personas, una de las cifras más altas de los últimos años, apoyada por una programación ampliada y la habilitación de una zona de restauración junto al Parque Botánico. A lo largo del ejercicio se desarrollaron además iniciativas como Primavera en La Rábida, Arte en La Rábida, actividades estivales, teatralizaciones, propuestas deportivas y culturales vinculadas al 3 de agosto, así como acciones navideñas dirigidas al público familiar, manteniendo el enclave como un espacio vivo durante todo el año.

La intensa actividad se ha visto acompañada por actuaciones de mejora y conservación del entorno, con intervenciones en accesibilidad, jardinería, infraestructuras culturales y espacios públicos, además de nuevos proyectos en fase de licitación. El balance global refleja un año de crecimiento y consolidación para La Rábida, que refuerza su posición como uno de los grandes ejes culturales, históricos y ciudadanos dentro de la provincia de Huelva.