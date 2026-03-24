La Rábida reúne a expertos europeos en patrimonio y conocimiento

El Foro Iberoamericano de La Rábida acoge desde este lunes el V Encuentro de gestores de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, una cita organizada por el Ministerio de Cultura que reúne a expertos, instituciones y profesionales para debatir sobre el papel de la investigación y las redes de conocimiento en la gestión del patrimonio cultural.

Durante dos jornadas, el encuentro incluye ponencias, mesas de trabajo y visitas por la provincia, con el objetivo de reforzar el diálogo entre administraciones, universidades y actores locales en torno a rutas culturales que conectan la historia europea.

La vicepresidenta de la Diputación de Huelva, Rocío Moreno, ha destacado en la inauguración el valor simbólico de La Rábida, asegurando que “no es solo un lugar, sino un espacio donde todo habla de intercambio y de apertura”. En este sentido, ha subrayado que los itinerarios culturales “son una forma de leer el territorio, de conectar saberes y de dar sentido a lo que somos”.

Moreno ha incidido en que la investigación y el trabajo en red constituyen el núcleo de estos proyectos: “Sin investigación no hay relato sólido, sin conexión el conocimiento se dispersa y sin trasladarlo a la sociedad pierde impacto”.

Por su parte, la subdirectora general de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales, María Agúndez, ha puesto en valor el carácter participativo del programa, señalando que “el verdadero trabajo de base proviene de los gestores y del territorio”. Además, ha destacado la importancia de vincular el patrimonio con el turismo para garantizar su conservación y proyección.

El encuentro también ha servido para resaltar el papel de los itinerarios culturales como herramienta de diplomacia cultural y cooperación internacional, así como la necesidad de combatir la desinformación mediante el conocimiento riguroso.

Esta quinta edición se centra especialmente en el impulso de redes de conocimiento que permitan compartir buenas prácticas, desarrollar metodologías comunes y fomentar la innovación en la gestión cultural y turística.

La celebración de este foro en Huelva refuerza el posicionamiento de la provincia como un punto estratégico en el mapa cultural europeo, vinculado históricamente al intercambio entre continentes y culturas.