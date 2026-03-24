El calendario romero de Huelva choca con las elecciones andaluzas del 17 de mayo

El próximo 17 de mayo de 2026 se presenta como una jornada inédita en la provincia de Huelva. A la habitual intensidad del calendario romero se suma la convocatoria de elecciones andaluzas anunciada por Juanma Moreno, generando un escenario de coincidencia que afectará directamente a miles de romeros.

Ese fin de semana confluyen algunas de las romerías y festividades más multitudinarias, como las de Gibraleón, (Virgen de España) Beas, Almonaster la Real, Punta Umbría, Chucena o Rosal de la Frontera, esta última además prolongándose hasta el lunes 18. Todas ellas concentran su mayor afluencia el domingo, coincidiendo plenamente con la jornada electoral.

El malestar ya es evidente en algunos municipios. El alcalde de Almonaster, Jacinto José Vázquez, reconoce que “la gente está cabreada”, especialmente ante la posibilidad de tener que formar parte de una mesa electoral. Cuando se haga el sorteo, sacadme, ya nos dicen entre bromas”, señala, advirtiendo además del impacto organizativo: “Es un desastre en cuanto a toda la logística que tenemos que llevar a cabo”, en una romería que atrae a numerosos visitantes de distintos puntos de la provincia.

En el caso de Gibraleón, la coincidencia afecta directamente a uno de los actos más tradicionales del domingo. El Ayuntamiento organiza el habitual desayuno popular para el pueblo, previo a la salida del santo por las calles, en un recorrido que abarca buena parte del municipio. Un evento multitudinario que, en esta ocasión, coincidirá de lleno con la jornada electoral, complicando la participación tanto en el acto religioso como en las urnas.

En Beas, su alcalde, José Leñero, apunta a soluciones ya en marcha. “Desde la hermandad de la Virgen de España ya han implantado que voten por correo”, explica. Además, no descarta que muchos romeros acudan a las urnas antes de los actos principales: “Mucha gente va a votar antes de la misa, lo que puede hacer que la participación no baje demasiado”. Aun así, confía en que la coincidencia no tenga un impacto excesivo: “Esperemos que la gente vote. Es el último día de romería y ojalá no afecte mucho”.

Más compleja es la situación en Rosal de la Frontera, donde la romería se extiende hasta el lunes y el domingo es el día grande. Su alcalde, Antonio Carlos Vázquez, admite la sorpresa inicial: “Nunca nos ha coincidido la romería de San Isidro Labrador con unas elecciones. Pues este año nos ha tocado”. El regidor subraya la imposibilidad de modificar la celebración: “No se puede cambiar. Está todo contratado, con gente que viene de fuera”. Por ello, insiste en alternativas como el voto por correo, aunque prevé un descenso de participación: “Creo que bajará. La gente votará en las primeras horas, de 11 a 14, pero la participación no creo que llegue al 50%”.

La coincidencia plantea importantes retos logísticos. Muchos de los recintos romeros se sitúan a varios kilómetros de los núcleos urbanos, lo que obligará a prever desplazamientos específicos hacia los colegios electorales o adaptar horarios dentro de las propias hermandades. También se espera un incremento notable del voto por correo y un refuerzo de los dispositivos de seguridad y tráfico.

Más allá de la organización, la jornada deja una imagen poco habitual: tradición y política compartiendo protagonismo en uno de los fines de semana más intensos del calendario onubense. Un 17 de mayo en el que miles de romeros tendrán que compaginar sevillanas, caminos y convivencia… con su cita en las urnas.