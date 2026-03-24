La Diputación de Huelva inicia el reparto de más de 18.000 plantas de temporada a municipios y ELA

La Diputación de Huelva ha comenzado esta semana el reparto de plantas de temporada a los ayuntamientos y entidades locales autónomas (ELA) de la provincia dentro de la campaña especial correspondiente a 2026. A través del Vivero Provincial de Plantas Ornamentales, se han ofertado más de 18.000 ejemplares de distintas especies destinadas al embellecimiento de espacios públicos.

Del total de plantas disponibles, alrededor de 9.000 serán distribuidas entre municipios con menos de 5.000 habitantes, que recibirán estos ejemplares sin coste alguno, incluyendo su transporte. En el caso de las localidades de mayor tamaño, serán los propios consistorios los encargados de recoger o gestionar el traslado de las plantas asignadas.

El reparto se desarrollará entre los días 23 y 27 de marzo, estableciéndose el 10 de abril como fecha límite para la entrega o retirada de los pedidos por parte de aquellos ayuntamientos que deban hacerlo con medios propios.

La campaña tiene como objetivo mejorar y reforzar las zonas verdes de los municipios onubenses, facilitando el acceso a plantas ornamentales adaptadas a las condiciones climáticas de la provincia. En esta edición, el vivero ha ofrecido un total de 20 variedades pertenecientes a 9 especies diferentes, entre las que se encuentran la verbena, la falsa petunia, la gitanilla de color, la gazania rosa, el clavel chino o la salvia roja.

Las solicitudes han sido tramitadas a través de la plataforma de concertación provincial hasta el pasado 16 de marzo, mediante un modelo normalizado en el que los ayuntamientos han detallado sus necesidades y designado a una persona responsable para la gestión del pedido.

Con esta iniciativa, la institución provincial refuerza su apoyo a las entidades locales y su apuesta por el desarrollo sostenible, contribuyendo al cuidado y embellecimiento de los espacios urbanos en toda la provincia.