La Diputación aplaza la comisión de infraestructuras por las elecciones

La Diputación Provincial de Huelva ha decidido aplazar la reunión de la Comisión para el Impulso de las Infraestructuras, que estaba prevista para este jueves 26 de marzo en el Edificio Puente de La Rábida.

La suspensión se produce tras la reciente convocatoria de elecciones autonómicas en Andalucía, publicada el pasado 23 de marzo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Desde la institución provincial han explicado que la decisión responde al cumplimiento de la normativa electoral, con el objetivo de garantizar la neutralidad institucional durante el periodo previo a los comicios.

La comisión, que tenía como finalidad abordar asuntos clave relacionados con las infraestructuras de la provincia, será retomada una vez finalizado el proceso electoral y constituido el nuevo Gobierno andaluz.

De este modo, la Diputación pospone una cita relevante en materia de planificación territorial a la espera de un nuevo contexto político tras las elecciones.