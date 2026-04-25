La Rábida se llena de vida: talleres, naturaleza y ocio gratuito este fin de semana

El Parque Botánico José Celestino Mutis se convierte este fin de semana en epicentro del ocio familiar con nuevas actividades del programa ‘La Rábida en Primavera’, una iniciativa impulsada por la Diputación de Huelva que se desarrollará hasta el próximo 17 de mayo.

Entre las propuestas destaca el taller ‘Animales y Plantas del Nuevo Mundo’, que se celebrará mañana en horario de 11:00 a 13:30 horas. La actividad, dirigida a todos los públicos, permitirá a los participantes conocer especies vinculadas al contexto histórico de 1492 en un entorno natural y didáctico. La entrada es gratuita, aunque requiere reserva previa.

El programa ‘La Rábida en Primavera’ se articula en torno a tres grandes ejes: bienestar personal, creatividad artística y sensibilización medioambiental. A lo largo de los fines de semana, ofrece actividades participativas pensadas especialmente para familias, fomentando el aprendizaje y el contacto con la naturaleza.

Entre ellas, el espacio ‘Crecer en La Rábida’ incluye talleres artísticos con materiales naturales, sesiones de desarrollo personal y recorridos interpretativos para descubrir la riqueza botánica del enclave.

De forma paralela, el Foro Iberoamericano de La Rábida acoge hasta el 26 de abril la exposición ‘Leyendas del Deporte’, con más de 200 piezas originales relacionadas con grandes hitos deportivos. Además, quienes visiten la muestra recibirán una entrada gratuita para el Muelle de las Carabelas.

Con esta programación, la Diputación de Huelva continúa apostando por propuestas culturales y de ocio accesibles, consolidando el entorno de La Rábida como un espacio de referencia para disfrutar de la primavera en familia.