Lepe rinde homenaje a cuatro nadadores por cruzar el Estrecho en un reto solidario

El Ayuntamiento de Lepe ha recibido y felicitado a los cuatro nadadores del Club Natación Lepe que han protagonizado la gesta solidaria “Desafío Gibraltar”, un reto deportivo con fines benéficos que consistió en cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar.

El alcalde de Lepe, Adolfo Verano, acompañado por el concejal de Deportes, Aurelio Madrigal, ha mantenido un encuentro con los deportistas José Antonio Fernández, Bárbara Pascual, María Ángeles de la Rosa y Daniel Santana, a quienes ha trasladado el orgullo de todo el municipio por este logro.

La travesía tuvo lugar el pasado 15 de abril, coincidiendo con el Día de Lepe, y cubrió los aproximadamente 15 kilómetros que separan Tarifa (Cádiz) de Punta Cires, en Tánger (Marruecos). Los nadadores completaron el recorrido en 4 horas y 51 minutos.

El reto ha tenido además un marcado carácter solidario, ya que se ha realizado a beneficio de la Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer de Lepe y su entorno (AFALE), contribuyendo a mejorar sus recursos asistenciales.

Durante la recepción, el alcalde destacó que “Lepe estuvo presente en el Estrecho de Gibraltar” gracias a esta iniciativa, subrayando no solo el mérito deportivo, sino también el compromiso social de los participantes. “Cada brazada ha sido un impulso para seguir mejorando la residencia de mayores”, señaló.

Por su parte, Daniel Santana, en representación del grupo, agradeció el apoyo recibido y reconoció la dureza del reto, aunque destacó la satisfacción por haber cumplido el objetivo. “Hemos pasado momentos complicados, pero todo ha salido bien y ya estamos pensando en el próximo desafío”, afirmó.

La hazaña combina deporte, esfuerzo y solidaridad, consolidando a estos cuatro nadadores como referentes locales de superación y compromiso social.