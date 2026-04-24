Punta Umbría celebra este domingo su día grande con honores y reconocimientos

Punta Umbría celebra este domingo el Día de Punta Umbría con un programa institucional que tendrá como eje central el Pleno Solemne, previsto a las 11:00 horas en el Teatro del Mar.

El acto, organizado por el Ayuntamiento, incorporará como novedad un servicio de intérprete de lengua de signos, reforzando así la accesibilidad y la participación de toda la ciudadanía en esta jornada conmemorativa.

Durante el Pleno se procederá a la entrega de las Distinciones 26 de Abril, los máximos reconocimientos municipales, que este año recaen en Juan Carlos Camacho Antonete, Manuel Ramírez Eligio, Ruth Rubio Fernández y el Ayuntamiento de Adamuz.

Además, se otorgará una mención especial a Jonathan Beltrán Ortega por su iniciativa ‘Villa Navideña’, destacando su contribución al dinamismo social y cultural del municipio.

La jornada incluirá también la entrega de la nueva denominación del espacio público Avenida Punta del Moral, que será recogida por el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández.

Como colofón, tras el acto institucional, se llevará a cabo la izada de la bandera de Punta Umbría en la Plaza 26 de Abril, en un gesto simbólico que refuerza la identidad y el orgullo local.

El evento podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento, en una jornada pensada para compartir, reconocer y celebrar el sentimiento de pertenencia a Punta Umbría.