La Diputación abre su patrimonio al mundo con más de mil piezas digitalizadas

La Diputación de Huelva ha dado un paso decisivo en la difusión de la cultura al poner a disposición de la ciudadanía, a través de su página web, más de mil piezas de su patrimonio histórico y artístico, que ya pueden ser consultadas de forma libre y accesible.

Coincidiendo con el Día del Libro, el presidente de la institución, David Toscano, ha destacado que este patrimonio “debe estar al alcance de todos”, subrayando que compartirlo contribuye a reforzar el conocimiento, la identidad y el orgullo de la provincia.

El fondo digitalizado incluye pinturas, esculturas, fotografías, cerámicas, tejidos, documentos antiguos e inmuebles, fruto de décadas de apoyo institucional a la cultura y a los creadores onubenses. Entre las piezas más destacadas presentadas se encuentran obras del pintor Daniel Vázquez Díaz, las mazas históricas de la institución o valiosas ediciones bibliográficas.

Entre estas joyas documentales sobresale el primer libro impreso en la provincia de Huelva, del siglo XVII, así como primeras ediciones de obras universales como Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, una de las publicaciones más traducidas de la literatura española.

El vicepresidente y diputado de Patrimonio, Alberto Fernández, ha subrayado que este proyecto responde a la necesidad de acercar el legado cultural a toda la sociedad, eliminando barreras y facilitando su acceso tanto a ciudadanos como a investigadores o centros educativos.

La digitalización se enmarca en una labor continuada del Servicio de Patrimonio, que incluye restauraciones, exposiciones y visitas guiadas, consolidando el papel de la Diputación como agente clave en la conservación y difusión cultural.

Con esta iniciativa, la institución no solo preserva su legado, sino que lo proyecta hacia el futuro, abriendo una ventana digital desde la que descubrir la riqueza histórica y artística de la provincia de Huelva.