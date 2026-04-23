La Diputación abre su patrimonio al mundo con más de mil piezas digitalizadas
Coincidiendo con el Día del Libro, el presidente de la institución, David Toscano, ha destacado que este patrimonio “debe estar al alcance de todos”, subrayando que compartirlo contribuye a reforzar el conocimiento, la identidad y el orgullo de la provincia.
El fondo digitalizado incluye pinturas, esculturas, fotografías, cerámicas, tejidos, documentos antiguos e inmuebles, fruto de décadas de apoyo institucional a la cultura y a los creadores onubenses. Entre las piezas más destacadas presentadas se encuentran obras del pintor Daniel Vázquez Díaz, las mazas históricas de la institución o valiosas ediciones bibliográficas.
Entre estas joyas documentales sobresale el primer libro impreso en la provincia de Huelva, del siglo XVII, así como primeras ediciones de obras universales como Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, una de las publicaciones más traducidas de la literatura española.
El vicepresidente y diputado de Patrimonio, Alberto Fernández, ha subrayado que este proyecto responde a la necesidad de acercar el legado cultural a toda la sociedad, eliminando barreras y facilitando su acceso tanto a ciudadanos como a investigadores o centros educativos.
La digitalización se enmarca en una labor continuada del Servicio de Patrimonio, que incluye restauraciones, exposiciones y visitas guiadas, consolidando el papel de la Diputación como agente clave en la conservación y difusión cultural.
Con esta iniciativa, la institución no solo preserva su legado, sino que lo proyecta hacia el futuro, abriendo una ventana digital desde la que descubrir la riqueza histórica y artística de la provincia de Huelva.