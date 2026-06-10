Alosno suspende el Día del Fandango por la situación generada por el incendio

El Ayuntamiento de Alosno ha anunciado la suspensión del Día del Fandango, que estaba previsto celebrarse este jueves, debido a la situación de incertidumbre provocada por el incendio forestal que afecta a distintos municipios del Andévalo.

A través de un comunicado, el Consistorio ha explicado que la decisión se ha adoptado por responsabilidad y prudencia mientras continúan las labores de extinción y seguimiento de la emergencia.

Desde el Ayuntamiento han señalado que la celebración no queda cancelada definitivamente, sino aplazada, y que se comunicará una nueva fecha “a la mayor brevedad posible” cuando las circunstancias lo permitan.

El Día del Fandango es una de las citas culturales más destacadas de la localidad, por lo que la decisión ha sido tomada teniendo en cuenta la situación excepcional que vive la comarca y la necesidad de priorizar la seguridad y la atención a la emergencia.