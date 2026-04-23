La Diputación moviliza 13,2 millones para reparar daños por temporales en todos los municipios

El Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado por unanimidad, en sesión extraordinaria, las bases del plan de cooperación ‘Tu Diputación Actúa’, una iniciativa dotada con 13,2 millones de euros destinada a paliar los daños causados por los temporales registrados entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

El programa permitirá a todos los ayuntamientos de la provincia acometer actuaciones de reparación y mejora de infraestructuras y servicios básicos afectados, con una distribución económica adaptada al tamaño de cada municipio.

El vicepresidente de la institución provincial, José Manuel Zamora, ha destacado que se trata de “un plan de consenso”, elaborado tras escuchar a los alcaldes y alcaldesas, y diseñado con bases “claras y fáciles de ejecutar”, priorizando la autonomía municipal para decidir las inversiones.

Las ayudas oscilarán entre aproximadamente 127.000 euros para los municipios de menor población, como Cumbres de Enmedio, y hasta 185.000 euros para localidades de más de 20.000 habitantes como Lepe, Almonte o Moguer.

Zamora ha subrayado que este plan supone “la mayor inversión realizada por la Diputación en los municipios en situaciones complicadas” y ha señalado que la institución será de las primeras administraciones en transferir directamente los fondos a los ayuntamientos para agilizar las actuaciones.

Los portavoces de los distintos grupos políticos han valorado positivamente la iniciativa, destacando su carácter necesario para hacer frente al impacto de los temporales y recuperar infraestructuras dañadas en toda la provincia.

Con este plan, la Diputación de Huelva refuerza su papel de apoyo a los municipios, facilitando recursos económicos para responder de forma rápida a situaciones de emergencia y mejorar los servicios públicos locales.