Almonte presenta el cartel de su Feria 2026

El Ayuntamiento de Almonte ha presentado el cartel anunciador de la Feria de San Pedro 2026, una obra realizada por la artista almonteña Mirian Picón que reúne algunos de los elementos más representativos de la identidad del municipio en un año especialmente significativo por la Venida de la Virgen del Rocío.

El acto de presentación ha contado con la presencia del alcalde, Francisco Bella; la concejal de Cultura, María José Faraco; y la propia autora, que ha explicado que la composición nace del manto rojo de Pastora que luce la Virgen del Rocío, convertido en el hilo conductor de toda la obra.

A través de esos hilos, el cartel conecta símbolos profundamente ligados a Almonte como la marisma y Doñana, la Saca de las Yeguas, el Santuario de El Rocío, el arco del Chaparral, los farolillos de feria y las tradicionales flores de papel que adornan el recorrido de la Virgen cuando visita la localidad.

Uno de los elementos más destacados es el camino de flores que une el Santuario con el Chaparral, una referencia directa al recorrido que realizará la Virgen durante su Venida a Almonte en 2026, aportando una lectura especial al cartel más allá de su función como anuncio festivo.

Durante la presentación, Francisco Bella destacó que la obra “tiene la capacidad de contar mucho más que una feria”, ya que refleja las raíces, tradiciones y símbolos que definen la identidad almonteña. Por su parte, Mirian Picón agradeció la confianza depositada en ella y aseguró que realizar este cartel en un año de Venida ha supuesto una responsabilidad y una emoción muy especiales.

Graduada en Bellas Artes, artista plástica y escritora, Mirian Picón cuenta con una trayectoria vinculada tanto a la creación artística como a la poesía, disciplina en la que ha obtenido diversos reconocimientos nacionales.

La Feria de San Pedro 2026 se celebrará del 2 al 6 de julio en el recinto del Chaparral, en una edición marcada por la cercanía de la Saca de las Yeguas y por la esperada Venida de la Virgen del Rocío, dos de las tradiciones más arraigadas del municipio.