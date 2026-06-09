La Junta licita por más de 600.000 euros la finalización del pantalán de pasajeros de Isla Cristina

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha sacado a licitación las obras para finalizar el pantalán flotante de embarque de pasajeros del puerto de Isla Cristina, una actuación que contará con una inversión de 612.186 euros y que forma parte del proyecto transfronterizo Ciclosend Sur Dos.

La infraestructura está concebida para mejorar el transporte de pasajeros y potenciar la movilidad sostenible en un enclave marcado por la presencia de rías y marismas. La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha destacado que esta actuación contribuirá a reforzar la oferta turística sostenible del puerto y ha subrayado el trabajo realizado para desbloquear un proyecto que acumulaba importantes dificultades.

El nuevo pantalán contará con 30 metros de longitud y tres metros de ancho, dispondrá de rampas y pasarelas adaptadas para personas con movilidad reducida y permitirá el embarque y desembarque con independencia del nivel del agua en la ría.

Además, el proyecto contempla la instalación de una barrera antioleaje para minimizar el movimiento provocado por el paso de embarcaciones, así como un sistema de alumbrado autónomo alimentado mediante paneles fotovoltaicos y tecnología LED.

Las obras comenzaron inicialmente a finales de 2021, pero quedaron paralizadas cuando apenas se había ejecutado una cuarta parte del proyecto. Tras la resolución de los problemas surgidos con la anterior adjudicataria, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía redactó un nuevo proyecto para completar la actuación.

La intervención, cofinanciada con fondos europeos Feder a través del programa Interreg España-Portugal, tendrá un plazo de ejecución estimado de tres meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de julio.

El puerto de Isla Cristina, considerado el principal puerto pesquero de Andalucía, registró en 2025 un desembarco de pesca valorado en cerca de 33 millones de euros y mantiene además una importante actividad náutica y de transporte de pasajeros. Paralelamente, la Junta también ejecuta en estas instalaciones diversas obras de emergencia para reparar los daños ocasionados por las borrascas del pasado invierno.