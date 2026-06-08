Más de 2.500 agricultores y ganaderos de Huelva recibirán 27,8 millones por los daños de las borrascas

Un total de 2.545 agricultores y ganaderos de la provincia de Huelva comenzarán a recibir más de 27,8 millones de euros en ayudas extraordinarias para compensar los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó al territorio entre los meses de enero y febrero de este año.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha informado del inicio de estos pagos, impulsados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dentro del paquete de medidas aprobado por el Gobierno de España para apoyar al sector agrario afectado por los temporales.

En concreto, las ayudas alcanzan los 27.804.735 euros y beneficiarán a titulares de explotaciones agrarias de 47 municipios onubenses. Según ha destacado Rico, esta inyección económica permitirá contribuir a la recuperación de la actividad agrícola y ganadera, además de respaldar el empleo y la economía de las zonas rurales de la provincia.

La subdelegada ha señalado que estas ayudas reflejan el compromiso del Gobierno con un sector estratégico que sufrió importantes pérdidas como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos registrados a comienzos de año.

A nivel global, el Ministerio abonará más de 1.081 millones de euros a 98.049 agricultores y ganaderos de Andalucía y Extremadura que han acreditado los daños sufridos y han formalizado la aceptación de las ayudas. Los beneficiarios incluidos en este primer pago ya pueden consultar los listados publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Los pagos continuarán en las próximas semanas con nuevos listados de beneficiarios, dentro de un programa de ayudas extraordinarias aprobado para facilitar la recuperación del sector tras uno de los inviernos más complicados de los últimos años.