Ayamonte pone fin a un problema histórico con las obras del Caño de la Mojarra

El Ayuntamiento de Ayamonte ha anunciado el inicio inminente de las obras en el Caño de la Mojarra, en la barriada de Punta del Moral, una actuación que permitirá resolver un problema histórico de seguridad en este enclave.

El alcalde, Alberto Fernández, confirmó que los trabajos comenzarán la próxima semana tras obtener el informe favorable para la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre por un periodo de 30 años a favor del Consistorio.

La intervención contempla la mejora del vial que conecta distintas zonas de Punta del Moral, un paso de tierra construido hace más de tres décadas que, según el Ayuntamiento, ha supuesto desde entonces un riesgo constante tanto para peatones como para conductores.

“Eliminamos un punto de peligrosidad que llevaba años sin poder solucionarse”, ha señalado el regidor, quien ha subrayado que se trata de una demanda histórica de los vecinos y un compromiso del equipo de Gobierno.

La actuación será posible gracias a la colaboración entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Ayamonte y el Grupo Pryconsa, empresa encargada de ejecutar las obras, que tendrán un plazo estimado de entre seis y ocho semanas.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, ha destacado la importancia de esta concesión, que permitirá no solo llevar a cabo esta actuación, sino también facilitar futuras tareas de mantenimiento en la zona sin necesidad de nuevas autorizaciones.

El proyecto supone un paso clave para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad urbana de Punta del Moral, en una actuación que pone fin a una reivindicación histórica de los vecinos.