Matalascañas roza el 90% del reasfaltado tras una inversión de siete millones de euros

El Ayuntamiento de Almonte avanza en la transformación urbana de Matalascañas con el reasfaltado de la práctica totalidad de su viario, un proyecto que ya alcanza el 90% de ejecución y que ha supuesto una inversión cercana a los siete millones de euros.

Esta actuación se enmarca dentro de un modelo de gestión orientado a la mejora del espacio público, la modernización de los servicios y la adaptación del núcleo costero a las necesidades de un destino turístico vinculado a su entorno natural y a la calidad de vida de residentes y visitantes.

El Consistorio destaca que la renovación integral del viario está permitiendo mejorar la circulación y la accesibilidad, al tiempo que contribuye a ofrecer una imagen más cuidada y homogénea del conjunto urbano. Además, estas mejoras tienen un impacto directo en la actividad económica, con una estimación de revalorización del entorno cercana al 7,5% en el valor de la vivienda.

Junto al reasfaltado, el Ayuntamiento ha subrayado la importancia de la ordenación del estacionamiento como herramienta clave para mejorar la movilidad, reducir la presión en las zonas más concurridas y favorecer la convivencia entre residentes, visitantes y actividad económica, especialmente durante la temporada alta.

Este sistema, implantado en otros destinos turísticos, permite optimizar el uso del espacio público y reducir el tráfico derivado de la búsqueda de aparcamiento, con la consiguiente disminución de emisiones en un entorno especialmente sensible como el de Doñana.

Desde el Ayuntamiento de Almonte insisten en que estas actuaciones responden a una planificación global que busca consolidar Matalascañas como un destino ordenado, sostenible y de calidad, equilibrando el uso turístico con la vida cotidiana de quienes residen en la zona.