El Ateneo de Huelva pasará a llevar el nombre de María Clauss tras la presentación de la revista ‘NeOnuba’

La Diputación de Huelva ha acogido la presentación del número 5 de la revista NeOnuba, una edición especial dedicada a la fotógrafa onubense María Clauss, fallecida el pasado mes de enero junto a su marido, Óscar Toro, en el accidente de Adamuz.

El acto, cargado de emoción, ha servido también para anunciar que el Ateneo de Huelva pasará a denominarse oficialmente Ateneo de Huelva María Clauss, en reconocimiento a su legado personal y profesional.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado que la revista NeOnuba recoge “el talento, la mirada y la capacidad crítica” de quienes participan en ella, subrayando además el significado especial de este homenaje. “No solo se reconoce una trayectoria, sino una forma de mirar”, ha señalado.

En el acto han participado también la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; el presidente del Ateneo, Antonio Rus; y el coordinador de la revista, Francisco Martínez, junto a representantes del ámbito cultural y periodístico.

Durante su intervención, Toscano ha recordado la huella que dejó Clauss en la provincia, destacando su compromiso con la excelencia y su capacidad para ofrecer una mirada diferente sobre la realidad. En la misma línea, Nacho Molina ha resaltado su papel en la recuperación del Ateneo, subrayando que este reconocimiento refleja la importancia de su figura en la historia reciente de la ciudad.

Por su parte, Antonio Rus ha tenido palabras de recuerdo para Clauss, a la que ha definido como “artífice de la revista” y pieza clave en la reactivación de la institución, así como para Óscar Toro, al que ha descrito como un firme defensor de los derechos humanos.

El acto ha servido además para avanzar el programa ‘Reflexionando’, un ciclo de actividades que se celebrará del 4 al 8 de mayo y que incluirá mesas redondas y encuentros en torno a la figura y el legado de ambos. Entre los participantes figuran profesionales del ámbito cultural, fotográfico y social.

La jornada ha concluido con una lectura de poemas a cargo del colectivo Poetas por la Paz y la presentación del nuevo logotipo del Ateneo de Huelva María Clauss, obra del artista Víctor Pulido, que simboliza esta nueva etapa de la institución.