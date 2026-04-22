Punta Umbría inaugura la plaza Asociación Resurrección en reconocimiento a su labor social

El Ayuntamiento de Punta Umbría inaugurará este jueves 23 de abril la nueva plaza Asociación Resurrección, un espacio público cuya denominación fue aprobada el pasado año en Pleno como reconocimiento a la trayectoria y compromiso de esta entidad con el municipio.

El acto tendrá lugar a las 18:00 horas en la barriada 20 de Mayo, junto al local de la asociación, en un evento abierto a la ciudadanía que servirá para hacer visible este homenaje institucional.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ya destacó durante la aprobación de la iniciativa que “era de justicia que la plaza que utilizan habitualmente llevara su nombre”, subrayando así la vinculación del colectivo con este espacio.

La Asociación Resurrección, que ya fue distinguida anteriormente con la Distinción 26 de abril, recibe así un nuevo reconocimiento público a su labor social y a su implicación en la vida comunitaria de Punta Umbría.

Con esta iniciativa, el Consistorio continúa poniendo en valor el trabajo de colectivos y personas que contribuyen al desarrollo social y al fortalecimiento del tejido asociativo del municipio.