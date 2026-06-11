La HV-1421 entre El Cerro de Andévalo y San Telmo abrirá al tráfico el próximo 12 de junio

La carretera provincial HV-1421, que conecta El Cerro de Andévalo con la pedanía de San Telmo, abrirá definitivamente al tráfico el próximo 12 de junio, culminando una actuación largamente esperada por los vecinos de la zona.

La obra, ejecutada por la Diputación Provincial de Huelva, ha supuesto una inversión cercana a los dos millones de euros y permitirá mejorar de forma notable las comunicaciones entre ambos núcleos urbanos, además de incrementar la seguridad vial de los usuarios.

Desde el Ayuntamiento han destacado que la puesta en servicio de la HV-1421 supone "un antes y un después" para la conectividad del municipio, al facilitar los desplazamientos diarios y reforzar los lazos sociales y económicos entre El Cerro de Andévalo y San Telmo.

Asimismo, han agradecido la paciencia y colaboración de los vecinos durante el desarrollo de las obras, especialmente de aquellos propietarios que se vieron afectados por los procesos de expropiación necesarios para ejecutar el nuevo trazado.

La apertura de esta vía responde a una demanda histórica de la población y permitirá disponer de una conexión más moderna, segura y adaptada a las necesidades actuales del territorio.

Con la entrada en funcionamiento de la HV-1421, los vecinos de El Cerro de Andévalo y San Telmo verán mejoradas sus comunicaciones y contarán con una infraestructura llamada a favorecer el desarrollo y la vertebración de la zona.