Puebla de Guzmán se prepara para vivir la romería de la Virgen de la Peña con casi seis siglos de historia

Puebla de Guzmán ultima los preparativos para la celebración de la romería de la Virgen de la Peña, una de las manifestaciones festivas más antiguas y emblemáticas de Andalucía, que arrancará el próximo sábado 25 de abril con el tradicional sábado de Caballería.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado el valor de esta romería, que cuenta con casi seis siglos de historia, subrayando que se trata de “una tradición con un alma muy viva gracias a todo un pueblo” y un reflejo de las devociones más auténticas de la provincia.

Durante estos días, el Cerro del Águila se convierte en el epicentro de una celebración que combina tradición, emoción y convivencia, en la que el caballo adquiere un protagonismo especial. Según Toscano, Puebla de Guzmán es uno de los lugares donde la tradición ecuestre se vive con mayor intensidad, formando parte esencial de la identidad de la romería.

Por su parte, el alcalde del municipio, Antonio Beltrán, ha señalado que esta celebración “condensa la vida de los puebleños”, destacando su carácter de encuentro, memoria colectiva y expresión de fe mariana. Asimismo, ha invitado a la ciudadanía a participar en una romería que ha definido como una de las imágenes más impactantes de la provincia.

El hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de la Peña, Francisco Javier Ramos, ha resaltado el significado espiritual de la romería, asegurando que quienes participen “llenarán su alma” durante estos días. Además, ha puesto en valor el cartel anunciador de esta edición, obra de Chema Riquelme, que refleja la tradición, la devoción y el carácter festivo de esta cita.

La romería de la Virgen de la Peña es una de las principales señas de identidad de Puebla de Guzmán y un legado que se transmite de generación en generación, consolidándose como una de las celebraciones más representativas del patrimonio cultural y religioso de la provincia de Huelva.